Le drone, élément incontournable de la sécurité, bientôt dans le Gard

Le drone, une technologie du futur au service de la sécurité des personnes et des biens. Cet élément peut s’avérer incontournable en cas d'inondation ou d'incendie. Dernièrement à Alès, le GSCF, le groupement de secours et catastrophe Français, basé à Villeneuve d'Ascq, a fait la démonstration de son utilité. L'association, en possède 5, dont un avec caméra thermique.

5 drones très utiles notamment dans la recherche de personne.

Le GCSF a beaucoup agi à l'international, (recherche de victimes au Tibet), et souhaite se recentrer sur des opérations de recherche et d'observation dans l'hexagone. Le GSCF met a disposition du Sdis des Bouches du Rhône sa flotte de drones, (5 dont un équipé d'une caméra thermique) et espère finaliser, ses prochains mois, sa collaboration avec celui du Gard.

L'homme au raz du sol, a par nature, une moins bonne vision de la situation. Thierry Velu.

Le drone n'est pas un gadget, c'est une technologie du futur au service des secours à personne.

