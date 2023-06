Le drone, un gendarme des airs pour surveiller La Laigne, en proie aux cambriolages après le séisme

Un bourdonnement. C'est ce qu'entendent les habitants de La Laigne depuis le séisme du 16 juin , plusieurs fois par semaine. Les gendarmes, installés à La Laigne, s'aident d'un drone pour surveiller les allées et venues dans le village, pour épauler les patrouilles au sol et dissuader d'éventuels cambrioleurs.

Quatre télépilotes se relaient pour faire atterir et décoller le drone à La Laigne. © Radio France - Paul Lonceint-Spinelli

"Ce n'est pas compliqué à manier", sourit l'adjudant Guillaume, manette en main et regard vers l'engin d'une centaine de grammes qui vrombit en l'air. Formé en un peu plus de deux semaines à la base aérienne militaire de Cazaux (Gironde) au télé-pilotage, le gendarme fait voler le drone à 70 mètres de haut ce jeudi matin. "On a l'autorisation préfectorale qui permet d'avoir un regard sur toute la commune et avec une élongation de 1000 mètres." Traduction : le drone peut aller jusqu'à 1km de son pilote.

Son rôle premier : appuyer les patrouilles au sol qui tentent de repérer des cambrioleurs qui viendraient piller les maisons classées "noir" - il y en a 64 à ce jour à La Laigne, inhabitables et impénétrables - ou désertées. Sur sa tablette tactile fixée à la manette, l'adjudant voit à 360° les habitations, peut détecter les moindres mouvements et sur des vols de reconnaissance de vingt minutes, la fenêtre est large pour se déployer à 50 km/h. "Mardi, on a eu un signalement d'un véhicule utilitaire suspect dans un lotissement, alors on a envoyé le drone en 30 secondes. La patrouille, elle, a rappliqué en deux minutes", précise le pilote du jour, l'un des quatre habilités à faire voler l'aéronef.

"La Laigne, c'est un petit village, tout le monde se connaît ! Des gens voient des intrus rôder, nous appellent et avec des contrôles préventifs, on découvre que certaines personnes ne sont pas là pour faire des travaux", constate le commandant Jean Chevassu, chef de la compagnie de La Rochelle. Une dizaine de cas suspects ont été détectés en deux semaines depuis le tremblement de terre.

Enfin le chef de la compagnie de gendarmerie de La Rochelle met en garde contre les escrocs et les démarchages abusifs qui profitent de la détresse des personnes délogées . "En cas de dégâts liés à cette catastrophe, signalez-vous auprès de votre assurance. C'est elle qui engagera un expert qui lui même ordonnera les travaux. Certaines fausses entreprises essaient de casser cette chaîne."