Le duo Daft Punk annonce la fin de sa carrière dans une vidéo intitulée "Epilogue"

Le duo français Daft Punk a mis en ligne lundi sur son site et ses réseaux sociaux une mystérieuse vidéo intitulée "Epilogue". Cette mise en scène, extraite de leur long métrage Electroma, annonce la fin de la carrière des deux artistes en tant que groupe. C'est une longue vidéo, sans voix, sans musique au tout début. Seul flotte le silence du désert. Durant près de huit minutes, on y voit seulement les deux artistes, connus depuis la quasi totalité de leur carrière pour avoir porté leurs casques, argenté et doré. Au final de cette séquence, on y voit s'inscrire "1993-2021", les vingt-huit années de carrière du groupe français, pionnier de la French Touch et de la musique électronique dans le monde, formé par Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo.

Une explosion et un coucher de soleil

Cette longue vidéo mise en ligne ne s'accompagne que de peu d'informations. Elle débute par un écran noir où l'on peut lire "02:22:21" qui laisse bien sûr penser à la date du 22 février 2021. Avec leurs deux combinaisons noires, brodées du nom de Daft Punk dans le dos, les deux personnages marchent côte-à-côte, puis l'un des deux reste à la traîne et regarde le sol, l'autre avance d'un pas plus décidé. Le deux se rejoignent, se regardent. Pas facile de comprendre quoi que ce soit quand les deux visages et les regards sont masqués. Le casque argenté quitte sa veste, se retourne. L'autre enclenche alors un compte-à-rebours dans le dos, un décompte d'une minute. Au fur et à mesure des bips qui s'égrainent, l'un s'éloigne, serre le poing lors des cinq dernières secondes et finit par exploser. Il ne reste alors qu'un des deux Daft Punk à l'écran. On devine alors que la seconde explosion le fait ensuite disparaître.

L'inscription "1993-2021" dasn la vidéo "Epilogue" mise en ligne par les daft Punk le 22 février 2021 - Dafpt Punk (capture d'écran)

"1993-2021", la fin

Après cette scène dans une ambiance lourde, pesante, on voit flotter dans l'air quelques débris noirs. Une mélodie monte progressivement, un écran noir apparaît avec cette inscription "1993-2021", synonyme de la séparation du groupe. Ce fond fond musical, c'est le morceau "Touch", paru sur leur album Random Access Memories. Cette vidéo est un extrait de leur film Electroma, sorti en 2006. Au cours de leurs vingt-huit années de carrière, ils se feront connaître grâce à quatre albums studio : Homework (1997), Discovery (2001) Human After All (2005) et Random Access Memories (2013).