Le facteur avait jeté l'éponge en pleine tournée : 200 courriers retrouvés dehors à La Flèche

Drôle de découverte pour un habitant de La Flèche (Sarthe) qui a retrouvé dimanche 200 courriers non-distribués derrière une haie. La Poste a mené l'enquête et identifié le responsable, un intérimaire qui avait jeté l'éponge en mars en pleine tournée.

Le facteur intérimaire avait abandonné son poste avant d'avoir terminé sa tournée et jeté le courrier (illustration)

C'est un riverain qui les a découverts en se promenant du côté du lycée d'Estournelles-de- Constant à La Flèche (Sarthe), dimanche 8 août : 200 enveloppes et magazines jetés derrière une haie. Du courrier daté de février, et jamais distribué. Le promeneur les a rapportés lundi au centre de tri de La Flèche, indique La Poste à France Bleu Maine, confirmant une information du Maine Libre. L'examen du courrier, daté de février, a permis d'identifier le responsable. Il s'agit d'un intérimaire qui avait jeté l'éponge après une seule journée de travail, et dont une partie des plis qu'il devait distribuer ce jour-là avait déjà été retrouvée dans un caniveau en avril.

Abandon de poste

C'était "sa première journée en autonomie, après quatre jours "en doublure" avec un facteur expérimenté", indique Hélène Bertin de La Poste Pays de la Loire, jointe par France Bleu Maine. L'intérimaire avait abandonné son poste avant d'avoir terminé sa tournée. Plutôt que de rapporter les plis qu'il devait distribuer, il s'en était débarrassé dans la nature.

Après quatre mois dehors, les enveloppes ne sont plus en très bon état. La Poste va essayer de retrouver les destinataires pour leur remettre leur dû, mais "ce ne sera pas possible pour tout le monde" prévient Hélène Bertin. Une plainte avait été déposée après la première découverte de plis abandonnés. Depuis, l'intérimaire est passé au tribunal et en en ressorti avec un rappel à la loi.