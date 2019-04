Le facteur d'orgue vauclusien Pascal Quoirin procède à la toute première expertise du grand orgue de Notre Dame de Paris

Le plus célèbre des orgues d'église français, ce grand orgue du XVe siècle - cinq claviers, 109 jeux et près de 8.000 tuyaux est certes sauvé, mais sa structure a souffert, de la chaleur, des gravats, de la poussière et de l'eau durant l’incendie.

Paris, France

Au fil des siècles cet orgue aujourd’hui monumental aura connu des aménagements et extensions. En 1868, après les travaux du facteur d’orgues Aristide Cavaillé-Coll , initiés par l’architecte Viollet-le-Duc. , il devient un des fleurions de l’orgue symphonique avec dès lors 86 jeux, sur 5 claviers et pédalier. Le compositeur et titulaire Louis Vierne puis Pierre Cochereau, titulaire de 1955 à 1984 vont le moderniser et étendre ses dimensions sonores. En 1992 il bénéficiera d’une restauration complète puis de nouveau de 2012 a 2014 avec le facteur d’orgue corrézien Bertrand Cattiaux et le vauclusien Pascal Quoirin

C'est un premier examen car on n'a pas le courant pour remettre l'orgue en route

L''atelier de facture d'Orgue Pascal Quoirin à Saint Didier dans le Comtat Venaissin a donc été chargé de procéder à une première analyse ce mardi en compagnie des experts des monuments historiques. "Si jamais par exemple les architectes disent que la tribune est affaiblie , ce qui n'est pas impossible , effectivement il va falloir le démonter. Autrement si ça peut rester sur place, il faut fabriquer une cage de protection autour pendant toute la durée des travaux et puis de l'intérieur réparer les éléments qui auront besoin d'être repris"

Le petit orgue de chœur , 2000 tuyaux, quatre fois moins que le grand , situé lui sous la flèche et servant surtout pour la liturgie , il a été fortement endommagé par le feu et l'eau