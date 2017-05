Le "fardeau" du père du béarnais Jerémy Roze, alors que s'ouvre le deuxième procès du meurtre de son fils

Christian Roze a accepté de se confier à France Bleu Béarn, alors que s'ouvre ce mardi à Montauban le procès en appel des deux meurtriers de son fils. Jeremy, un Béarnais, a été agressé en 2011, à Toulouse, où il était étudiant, dans une rue du quartier St-Michel.

Christian Roze, ainsi que sa femme Aline et son fils Benjamin ont tenu à assister au procès en appel des deux meurtriers de Jeremy, qui se tient cette semaine à la cour d'assises de Montauban. "Je me dois, en tant que Papa de Jérémy, de faire parler sa voix devant le tribunal. La présence, la voix, tout rappellera notre fils Jérémy aux jurés", explique Christian Roze.

Le père de Jérémy Roze parle de cette souffrance qui s'est abattue sur sa famille ce jour de février 2011 : "Il y a toujours ce malheur, six ans après. C'est un fardeau, un poids, une souffrance. Nous allons affronter deux personnes barbares qui ont détruit la vie de mon fils et détruit notre vie au quotidien, notre vie familiale. On est sur une autre planète, car on a beau avoir des repères comme notre métier ou notre maison, dans les sentiments, dans l'esprit, on évolue vraiment sur une autre planète."

Des "graines de violence"

Christian Roze ne s'attend pas à ce que les deux accusés aient changé d'attitude depuis le premier procès : "On part très bas dans l'évolution chez ces deux hommes-là. Ce sont des graines de violences. Ce sont des graines qui n'ont évolué que pour produire des agressions : 14 pour l'un, un nombre inconnu pour l'autre. Donc l'évolution, chez des personnes qui sont parties de très bas au niveau de la façon d'être intégrés dans la vie, de se voir dans notre civilisation, je pense qu'elle est irrécupérable."

En 2014, à Toulouse, Hicham Ouaki et Driss Arab avaient été lourdement condamnés par la cour d'assise de Toulouse : la perpétuité pour le premier, âgé de 25 ans, 20 ans de réclusion pour le second (27 ans). En février 2011, alors que Jérémy rentrait seul à pied d'une soirée entre amis, les deux hommes ont surgis d'un porche. L'étudiant en pharmacie s'est défendu, il a reçu un coup de couteau en plein coeur, et est resté agoniser dans la rue déserte.