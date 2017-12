Le faux avocat de Nancy a été condamné à plus de 5 ans de prison ferme

Il s'est fait passer pour un avocat à Nancy alors qu'il n'en avait pas les diplômes, un homme de 35 ans originaire de Mulhouse était jugé ce lundi pour escroquerie, et exercice illégal de la profession d’avocat. Il a été condamné à 5 ans et 4 mois de prison ferme.

Le prévenu n’a pas assisté à son procès. Il a en effet refusé d’être extrait de sa cellule mais dans leurs plaidoiries, les avocats des parties civiles n'ont pas manqué d'imagination pour qualifier l'escroc.

Baptisé "le Rocancourt local" par l'un, le Léonardo Di Caprio lorrain pour un autre en référence au film de Spielberg "Attrape-moi si tu peux" mais le président du tribunal lui n'y voit qu'un mauvais film de série B « On a eu Zitouni coach sportif, Zitouni militaire chez les tirailleurs à Epinal et enfin Zitouni avocat » « c'est un mensonge permanent souligne pour sa part la représentante du parquet, il ne recule devant rien pour parvenir à ses fins ».

Il faut être intelligent pour être un escroc, un avocat de victime

Le casier du prévenu est long, très long, il comporte 17 mentions, faux, usage de faux, évasion, violence, usurpation d'identité, la liste est longue mais « plus c'est gros et plus ça passe » explique l’avocat d’une victime qui salue l'intelligence de Tawfik Zitouni « Il faut être très intelligent pour être un escroc, il faut pouvoir mettre en place des stratégies d’évitement, il faut pouvoir varier ses réponses en fonction des interlocuteurs, et Zitouni a su le faire habilement »

On ne reverra plus notre argent, une victime de Tawfik Zitouni

L'histoire ferait donc presque rire s'il n'y avait pas autant de victimes, elles sont une vingtaine au total, certaines y ont cru, et y ont laissé quelques économies comme ce couple qui a signé un chèque de 2260 euros au faux avocat « on y a cru, il nous a berné et on sait aujourd’hui qu’on ne reverra plus notre argent » dit l’époux.

Zitouni a aussi fait beaucoup de mal à la profession explique Maître Frédéric Berna, l'avocat de l’ordre des avocats de Nancy « mais la noblesse de notre profession va jusqu'à défendre cet escroc et c'est tout à notre honneur » Le tribunal ne retient aucune circonstance atténuante : Zitouni écope de 5 ans et 4 mois de prison ferme.