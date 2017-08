Le feu avance à Ogliastro dans le Cap Corse

Une soixantaine d’hectares ont été parcourus dans la nuit de jeudi à vendredi entre Nonza et Canari. Une cinquantaine de personnes ont été évacuées en prévention.

Le feu est parti en bord de route, vers une heure moins le quart. D'importants moyens ont immédiatement été engagés pour contenir sa progression : 15 camions d'attaques et 70 hommes sont sur place. Ils sont soutenu ce vendredi matin par 3 canadairs, 4 trackers et 1 Dash qui dès le lever du soleil ont attaqué le feu pour éviter qu'il ne déborde en crête et bascule sur le versant Est. Une cinquantaine de personnes (femmes et enfants) ont été mise en sécurité, préventivement d'Ogliastro à la Marine d'Albo compte tenu de la configuration du village en Cul de Sac. Après reconnaissance aérienne, la surface brûlée estimée au départ à une centaine d’hectares a été ramenée à 60.

Feu Ogliastro-Nonza, 60 hectares évaluée par Horus Corsica, 6 GIFF, 3 CL415, 4 CS2F, 1 Milan Dasch, reco DIH en cours. pic.twitter.com/3UN2MSSljd — SDIS2b SDIS Cismonte (@sdis2b) August 11, 2017

Le commandant Marien Setti du SDIS de Haute-Corse : « Nous sommes plutôt optimistes mais le feu continue à progresser vers l’est. La lisière droite est accessible par une piste mais la tête du feu n’est pas accessible par nos moyens terrestres. La première satisfaction c’est que ce feu n’a pas pris l’ampleur qu’il était possible de craindre hier soir et le fait qu’il n’est pas atteint la ligne de crête qui sépare le cap en deux en est une aussi pour nous. Nous avions une crainte, c’est qu’il vienne comme il y a plusieurs années menacer Pietracorbara et Sisco. »

« Aujourd’hui la situation est extrêmement sensible au niveau de la sècheresse puisque nous atteignons des records et il faut une vigilance accrue de l’ensemble des Corses et également des estivants pour éviter d’avoir des feux qui pourraient se propager très très rapidement et menacer des personnes et des biens. »

Le dégoût

Le maire de la commune Toussaint Morganti, écœuré dans le journal de 8h de RCFM. « Moi je pense que c’est criminel de suite, on a une belle forêt de chênes, ruiner un pays comme ça…je me demande… c’est du dégout…Le feu monte assez rapidement en crête, il est parti de la route mais a de quoi grignoter, il y a beaucoup d’arbres, de maquis, de chênes, des arbousiers, le vent va se renforcer c’est prévu mais les habitations ne sont pas menacées, il est passé très près dans la nuit mais là il n’y a aucun danger ! »

Compte tenu du vent, les pompiers s'attendent à une journée encore difficile. Côté préfecture de Haute-Corse, on indique que le niveau de risque est exceptionnel pour la Balagne et le Nebbio, résultat les massifs du Fango, de Bonifato et de l'Agriate (en totalité) seront fermés jusqu'à samedi matin. Fermeture également du Massif de Bavella.