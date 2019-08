Le feu couve toujours à l'usine Delta Recyclage de Lansargues une semaine après l'incendie

Il faudra un mois au moins pour tout éteindre et tout dégager à l'usine Delta recyclage de Lansargues. L'incendie qui s'est déclaré samedi dernier a ravagé tout un hangar, les pompiers sont partis, les employés ont pris le relais.

Lansargues - France

Les pompiers sont partis à Lansargues (Hérault), mais l'incendie qui a touché une usine de papier et de déchets la semaine dernière n'est pas encore totalement terminé. Tout un hangar a été détruit avec 1 000 tonnes de papiers et de cartons compactés. Mais dans le deuxième hangar, il reste encore 2 000 tonnes qu'il faut retirer et noyer pour éviter toute reprise du feu.

Ce sont les employés de l'usine qui sont chargés de sortir les ballots et de les mettre dans un grand bassin construit pour l'occasion. Ces ballots seront ensuite transportés dans une autre usine à Montblanc, durant tout le transport, ils devront encore être arrosés dans les camions, car le feu peut encore couver à l'intérieur.

Il faudra ensuite envisager la destruction progressive du hangar où ils étaient entreposés. Les opérations pourraient durer jusqu'à fin septembre.

Pour éviter le chômage technique, les salariés de l'entreprise ont été répartis entre les usines alentours, dans le Gard notamment.

En attendant il a fallu trouver des solutions alternatives pour stocker les 450 tonnes d'emballages carton bois et déchets de plage qui sont collectés chaque mois par les collectivités.

Un agriculteur a mis gracieusement à disposition un hangar, les déchets seront ensuite traités à Nimes et Liouc dans le Gard le temps que le site de Lansargues soit de nouveau opérationnel.