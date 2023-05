Le feu d'Argelès-sur-Mer ne progresse plus, des pompiers encore sur place

Le feu n'avance plus ce mardi matin à Argelès-sur-Mer, dans les Pyrénées-Orientales. L'incendie a été déclaré "fixé" lundi soir vers 20h30 par les pompiers. En tout, 30 hectares de végétation ont brûlé. Le feu a pris lundi vers 16h entre la voie ferrée et la voie rapide (D914) et les flammes, virulentes en raison du vent, ont ensuite enjambé la D914 pour remonter vers le château de Valmy.

Heureusement, les habitations et campings menacés ont été épargnés. Les quelques habitants évacués dans l'après-midi ont pu rentrer chez eux dans la soirée. Jusqu'à 160 pompiers ont été mobilisés pour l'incendie, l'un d'entre eux a été victime d'un malaise durant les opérations, mais son état n'inspire pas d'inquiétude.

Ce mardi, entre le vent faible et la pluie, les conditions météorologiques semblent favorables aux pompiers. Mais la tramontane doit revenir dès ce mercredi.