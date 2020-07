Le feu d'artifice du 14 juillet annulé à Cherbourg

Crise sanitaire oblige, ce ne sera pas un 14 juillet ordinaire cette année. A cause de l'interdiction des rassemblements de plus de 5.000 personnes, il n'y aura pas de feux d'artifice les 13 et 14 juillet à Cherbourg-en-Cotentin pour la fête nationale. Il n'y aura pas non plus de bal ni de concerts, indique la mairie, ni même de défilé le 14. A la place, une cérémonie en comité restreint se tiendra à 10h40 au niveau du Jardin public.

La préfecture de la Manche fait savoir qu'elle a rappelé aux communes les mesures sanitaires à respecter pour qu'un feu d'artifice puisse avoir lieu : "il faut une zone clairement définie, par des barrières notamment, et compter les personnes pour être sûr qu'il y en a moins de 5.000". Mais la préfecture souligne que face à ces contraintes et "pour ne pas prendre de risques dans le contexte sanitaire actuel, la plupart des communes ont d’elles-mêmes indiqué qu’elles renonçaient à l’organisation de feux d’artifice".