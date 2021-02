Le feu dans la boulangerie à Longny-au-Perche dans l'Orne, la solidarité s'organise

Le feu s'est déclaré vers 7h30 dans le fournil de la boulangerie située place de l'Hôtel de ville dans le centre de Longny-au-Perche dans l'Orne. Les flammes se sont rapidement propagées à la toiture, menaçant les deux bâtiments mitoyens. Au plus fort de l'intervention, 45 pompiers ont été mobilisés venus de dix centres de secours du département de l'Orne, mais aussi de l'Eure -et-Loir. Finalement, deux habitations ont été endommagées, en plus de la boulangerie. Les habitants ont pu être relogés chez des proches.

400 mètres carrés partis en fumée

Les pompiers sont restés toute la journée sur place pour éteindre tous les foyers résiduels et la configuration des lieux leur a donné du fil à retordre comme l'explique le colonel Sébastien Planchon, directeur adjoint du service d'incendie et de secours de l'Orne. "Nous sommes dans la partie îlot central de Longny-au-Perche, avec des habitations collées les unes aux autres, et sans l'action rapide des sapeurs pompiers, les dégâts auraient été beaucoup plus importants". Au total, 400 mètres carrés sont partis en fumée. Il a ensuite fallu sécuriser les lieux. "Ce sont des planchers bois qui risquaient de s'effondrer et qui doivent être étayés. Nous avons ensuite commencer à bâcher pour protéger ce qui pouvait encore l'être".

Élan de solidarité dans la commune

Un bâchage de toiture réalisé grâce notamment à toute la solidarité de la commune, comme l'explique le maire Jean Vincent Du Lac. "La coopérative agricole a rouvert exprès pour nous donner des bâches, des entreprises de couvreur, de maçonnerie ont aidé à évacuer les gravats, une entreprise de transport a mis à disposition une benne". Les commerçants ont aussi participé à cet élan de solidarité. Les bouchers et charcutiers ont ravitaillé les pompiers en sandwichs, tandis que l'autre boulangerie de Longny-au-Perche qui était en vacances va rouvrir dès mercredi pour que les habitants aient du pain. "Ça fait chaud au cœur !" résume le maire.