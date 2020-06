Le feu dans un champ à Saint-Laurent-d Aigouze

Les sapeurs pompiers du Gard sont intervenus ce dimanche vers 18h à Saint-Laurent-d Aigouze pour un feu de champ de chaume menaçant plusieurs hectares. Des véhicules et du matériel agricole étaient également menacés par une propagation rapide liée au vent présent sur la zone d'intervention. L'engagement immédiat de 5 véhicules de lutte et de l'officier de permanence du secteur a permis de limiter la propagation du sinistre et de préserver les engins agricoles.

La surface brûlée est estimée à 3 hectares.

L'origine du sinistre provient probablement d'un engin agricole : une moissonneuse batteuse.