Le feu de Bairols progresse encore mais reste contenu dans un vallon inhabité

Dans un environnement rocheux, escarpé et inaccessible, l'incendie de Bairols a parcouru 100 ha mais reste au fond d'un vallon inhabité. Seul risque, que les flammes montent d'un côté vers le village et de l'autre vers des bergeries peuplées d'ânes. C'est pour cette raison que les sapeurs-pompiers mais aussi et surtout les forestiers de Force 06, s'emploient à tracer des tranchées dans le paysage azuréen. "Ce sont des chemins sans végétation qu'on agrandit, explique le maire de Bairols, Jacques Demaurizi. J'ai bon espoir que ce travail paye et protège les zones à risque. Le village est normalement désormais protégé et les bergeries devraient l'être ce jeudi soir." Pour ce faire, les agents du département mais aussi des sapeurs-pompiers venus du Var et des Bouches-du-Rhône (remplaçant des hommes d'une force européenne) sont à pied et travaillent mètres par mètres.

L'incendie contenu dans le fond d'un vallon inhabité

Côte flamme; là aussi il y a du mieux. Plusieurs hélicoptères bombardier d'eau sont mobilisés. Les 3 azuréens de l'été mais aussi un HBE national et deux venant du Var. Ils ne sont pas tous sur le feu de Bairols mais permettent de traiter d'autres petits départs d'incendie. Le seul problème sur ce sinistre est la nature de la végétation. "C'est avant tout des résineux et qui constituent du sous-bois, explique le SDIS 06. Les moyens aériens ont donc du mal à repérer là où se trouve les points chauds à traiter et de possibles résurgences". L'incendie de Bairols nécessitera donc une surveillance qui sera opérationnelle pendant plusieurs semaines.