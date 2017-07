Le feu de Biguglia n'évolue plus

1800 hectares de végétation dévorés par les flammes, c'est le bilan encore provisoire de l'incendie qui s'est déclaré lundi 24 juillet à 14h à Olmeta di Tuda. Le feu qui a franchi la montagne a dévasté en quelques heures la commune de Biguglia, obligeant plusieurs familles à abandonner leurs maisons

Le vent se calme un peu mais s'oriente au nord. Les 200 pompiers répartis sur la zone doivent à présent l'empêcher de progresser et de reprendre sur certains endroits. Un seul canadair est présent ce matin puisque le second est en panne. 2 avions trackers également interviennent sur la zone. La RT 10 est rouverte à la circulation au niveau du rond-point numéro 4, en revanche, le défilé du Lancône reste inaccessible et le col de San Stefanu fermé.

Les dégâts :

On signale des voitures brulées, du mobilier de jardin mais pas de maison brulée. Seulement quelques unes léchées par les flammes, puisque le feu est passé très rapidement dans certaines zones. 16 policiers ont été intoxiqués par les flammes hier quand ils organisaient la circulation et la protection des habitants.

Pierre Agostini, le maire d'Olmeta di Tuda Copier

Autres points chauds en Haute Corse :

A Aleria - Ghisonaccia, 60 hectares de végétation ont brûlé. Des points chauds subsistent avec menace de reprise. Les moyens de lutte sont toujours sur le secteur. A Linguizetta : 6 mises à feu ont détruit 30 hectares aux alentours de la zone de tir. Beaucoup de points chauds subsistent en lisière, traités par les pompiers et les hommes du génie militaire.