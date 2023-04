Le feu de Cerbère maîtrisé, 930 hectares parcourus

Le feu est sous contrôle ce lundi matin sur la côte Vermeille, dans les Pyrénées-Orientales. Le gros incendie, parti de Banyuls dimanche matin et qui s'est ensuite propagé vers Cerbère, a été officiellement déclaré "maitrisé" par les sapeurs-pompiers à 2h du matin. Côté espagnol, les flammes ont été maîtrisées peu avant minuit. C'est pour l'heure le plus important incendie de l'année 2023. Il intervient très tôt dans la saison, dans un département particulièrement touché par la sécheresse.

ⓘ Publicité

L'essentiel

Le feu est contenu sur 930 hectares, dont 124 en Espagne

511 pompiers sont toujours mobilisés, venus des Pyrénées-Orientales et de plusieurs départements

Quatre habitations touchées, une centaine protégées

300 personnes évacuées sur les hauteurs de Cerbère, 12 relogées

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, devrait prendre la parole sur place vers 9h

La circulation des trains est interrompue entre Perpignan et Portbou

La RD14, sur le littoral, est fermée à la circulation, réservée aux services de secours

Un autre incendie à Argelès-sur-Mer, maîtrisé lui aussi, a parcouru 10 hectares

En septembre 2015 déjà, un incendie avait ravagé 150 hectares à Cerbère , tuant une sapeur-pompier de 48 ans.

"Le feu devrait être maîtrisé dans les heures à venir"

"Le feu est actuellement maîtrisé, c'est à dire que les flammes les plus importantes sont éteintes, mais sa propagation n'est pas fixée. Les risques majeurs sont écartés, il n'y a plus de danger pour la population, a déclaré ce lundi matin Arnaud Wilm, porte-parole de la Sécurité civile. Le plus dur est passé. Aujourd'hui, le vent devrait baisser. Néanmoins, les rafales peuvent atteindre encore 60 km/h", a-t-il précisé.

Plus de 500 pompiers restent mobilisés ce lundi matin pour éviter toute reprise. Ils étaient jusqu'à 600 (dont 60 espagnols) au plus fort de l'incendie. Si les rafales de tramontane ont limité l'intervention des moyens aériens dimanche, avec 26 largages effectués, "deux Canadair et un Dash restent en alerte à Nîmes, prêts à décoller. Les autorités ne déplorent aucune victime et un seul pompier légèrement blessé. Quelque 300 personnes ont été évacuées dimanche sur la côte Vermeille, la plupart ont pu rentrer chez elles dans la soirée.

"Une journée apocalyptique"

Le maire de Cerbère, Christian Grau, a évoqué "une journée apocalyptique, une journée à laquelle on ne se prépare jamais". Il a déploré une catastrophe écologique, dans une région très touchée par la sécheresse. "C'est tout notre environnement naturel qui a été détruit. On a 80% du territoire naturel détruit. La nature, avant qu'elle reprenne ses droits, ça va prendre quelques années ou quelques décennies."

Une catastrophe économique aussi : le maire a dit craindre des répercussions sur le tourisme et sur la viticulture. "On savait très bien que l'été serait long et compliqué, a indiqué le maire, inquiet pout les prochains mois. Au mois d'avril, il semblerait que nous sommes au mois de juillet tellement la sécheresse a sévi. Donc on peut s'attendre à des feux à tout moment. On a un stress et une inquiétude permanente."