Le feu de forêt toujours en cours à La Buisse sur les contreforts de la Chartreuse mais en passe d'être fixé

L'incendie s'étend ce samedi matin sur plus de 20 hectares. Les soldats du feu ont lutté toute la nuit. 120 sapeurs-pompiers sont mobilisés sur cet incendie qui ne menace pas d'habitation mais deux usines en contrebas de la montagne. Ce samedi midi, les nouvelles sont plus rassurantes.

C'était le scénario redouté par les pompiers isérois : un impact de foudre qui embrase une forêt asséchée dans un secteur escarpé. C'est donc ce qu'il s'est passé ce vendredi soir sur les contreforts de la Chartreuse, au-dessus de La Buisse et Voreppe. Depuis l'alerte, donnée vers 18h45 vendredi soir, les sapeurs-pompiers s'affairent dans ce secteur très difficile d'accès, notamment en raison des barres rocheuses. Ce samedi midi, les pompiers avaient totalement contrôlé le brasier du côté de Voreppe et allaient s'attaquer à celui côté la Buisse. Des largages d'eau par hélicoptère sont prévus pour atteindre les flammes jusque là inaccessibles à pied.

Vingt-cinq engins, un hélicoptère de la sécurité civile et 120 pompiers sont mobilisé pour maitriser le sinistre qui ne menace pas d'habitation mais deux usines - où du gaz est stocké - situées en contrebas de l'incendie. En revanche, la route départementale 1075, entre Voreppe et la Buisse, est coupée dans les deux sens de circulation par mesure de précaution et pour permettre aux secours d'intervenir. "L'opération va durer à cause de la présence de feu sur la première barre rocheuse. Et c'est inaccessible pour nous. On se doit de garantir la sécurité de nos intervenants", expliquait le Commandant Philippe Letondeur, responsable de l'opération de pompiers, ce samedi matin sur France Bleu Isère.

L'hélicoptère de la Sécurité Civile a également été dépêché sur place pour effectuer des reconnaissances du terrain. Une nouvelle rotation était prévue à 8 heures. En tout, 20 hectares ont brûlé. Les soldats du feu peuvent compter sur l'eau d'un étang tout proche pour lutter contre les flammes. Des élus, notamment les maires de La Buisse et Voreppe ont rejoint le PC de crise installé à la déchetterie de la Buisse. "C'est assez rare dans notre région et c'est donc un moment qui déclenche toujours des angoisses", explique Luc Rémond, le maire de Voreppe.