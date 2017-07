Le feu de la Bastidonne est circonscrit mais il n'est pas maîtrisé entre la Croix Valmer et Ramatuelle

Le feu de la Bastidonne est circonscrit. 800 hectares ont été parcourus. Dans le Var, entre la Croix-Valmer et Ramatuelle ainsi qu'à Artigues, les incendies qui ont parcouru plus de 650 hectares ne sont pas maîtrisés. Trois pompiers ont été incommodés par les fumées. Un autre a été légèrement brûlé.

Dans le Var, l'incendie qui a ravagé 400 hectares entre la Croix Valmer et Ramatuelle et celui d'Artigues (Var) qui a détruit 250 hectares étaient loin d'être maîtrisés mardi matin. 340 pompiers sont mobilisés à la Croix Valmer et 220 sur Artigues, alors que le mistral se lève et va se renforcer dans la matinée. Une centaine de personnes a été évacué dans des salles municipales. Un camping a été mis en pré-alerte mais les vacanciers ont pu rester sur place.

Le feu entre la Croix-Valmer et Ramatuelle n'est toujours pas maîtrisé mardi matin - Sapeurs-pompiers du Var

Le feu de la Croix-Valmer dans la nuit de lundi à mardi - Les sapeurs-pompiers du Var

Deux maisons touchées dans le Var

Deux maisons ont été touchées par les flammes ainsi qu'un cabanon mais à Artigues il n'y a pas eu d'évacuation. Artigues où le feu fait rage dans un massif boisé qui n'est pas habité mais qui est très difficile d'accès. Les pompiers ont demandé aux habitants de rester confinés chez eux, le réseau électrique a été coupé à La Croix Valmer

Trois sapeurs-pompiers incommodés par les fumées

3 sapeurs-pompiers ont été incommodés par les fumées dans le Var. Un autre souffre de brûlures, au niveau du dos. Des brûlures pas très graves, mais qui ont quand même nécessité son transport vers l'hôpital de la Timone à Marseille.

Le feu circonscrit à la Bastidonne

Dans le Lubéron (Vaucluse), le feu qui a ravagé près de 790 hectares est circonscrits. Lundi soir, les évacuations d'habitants étaient terminées. Certains ont été relogés dans de la famille. D'autres ont passé la nuit dans la mairie de Mirabeau, où une cinquantaine de lits ont été installés. Selon une information France Bleu Provence, cet incendie a pu être provoqué par la foudre d'un "orage sec".

Près de 800 hectares détruits à la Bastidonne © Maxppp -

L'A51 toujours fermées dans les deux sens

L'autoroute A51 entre Manosque et Perthuis est toujours fermée dans les deux sens ce mardi matin. Plusieurs départementales sont également coupées dans le secteur de Mirabeau, notamment la D11 et la D96 mais aussi la départementale entre Pertuis et Venelle pour permettre aux pompiers d'intervenir. La route entre Peyrolles et le pont de Mirabeau est ouverte. Entre 7H et 10H, l'A51 est rouverte entre Manosque et Cadarache (entre l'échangeur 18 et l'échangeur 17) pour permettre au personnel de Cadarache de venir travailler. La D3 a été rouverte à la circulation.

La ligne SNCF Briançon - Marseille était coupée lundi soir entre Manosque et Meyrargues.

Des départementales coupées dans le Var

Dans le Var, plusieurs départementales sont fermées : la D950 et la RD93 à la Croix Valmer. La D559 est ouverte entre Cavalaire et le bord de mer. A Ramatuelle, la D61 et la D93 sont fermées.