Le feu sur le site militaire de Canjuers est désormais fixé

Les pompiers du Var annoncent ce mardi soir que l'incendie survenu dans le camp militaire de Canjuers samedi dernier est désormais "fixé", c'est-à-dire qu'il ne progresse plus. 1800 hectares de végétation ont brûlé. Après avoir concerné une zone de réceptacles de tirs militaires, le feu s'était développé dans une zone innaccessible aux engins terrestres.

Depuis ce mardi matin, des établissements de tuyeaux de grandes longueurs sont réalisés par les sapeurs-pompiers engagés au sol. Le site n'était jusqu'à présent pas accessible au sol aux pompiers à cause notamment de la dangerosité sur place et des restes d'artillerie sur la zone. Depuis, des pistes accès ont été créées et des réserves d'eau acheminées par hélicoptère. Un hélicoptère bombardier d'eau a également réalisé une trentaine de largages pour traiter les différentes reprises de feu survenues dans la journée.

290 sapeurs-pompiers sont toujours mobilisés, venant du Var mais aussi des départements voisins (Bouches-du-Rhône, Alpes-maritimes, Alpes-de-Haute-Provence, Marins-pompiers de Marseille et pompiers du camp de Canjuers.