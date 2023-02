"Le feu est allé beaucoup plus vite que moi" : en Dordogne, les feux de végétaux dégénèrent avec la sécheresse

Evelyne faisait brûler des branches et des feuilles le dimanche 12 février quand le feu s'est propagé à la forêt juste derrière.

Il ne reste plus que quelques jours pour faire brûler les branches et les feuilles dans son jardin. À partir du 28 février prochain, la pratique deviendra interdite jusqu'à l'année prochaine. Ce début d'année 2023 étant particulièrement sec, la végétation est facilement inflammable, ce qui entraîne de nombreux départs de feux de forêts en Dordogne .

"Je suis allée chercher mon tuyau d'arrosage pour essayer de l'arrêter"

Le dimanche 12 février dernier, Evelyne a un petit tas de branches et de feuilles à faire brûler sur une petite butte à côté de sa maison à Campsegret, dans le Bergeracois : "j'avais coupé une petite haie qui était devant la terrasse", nous explique cette retraitée. Le feu allumé sur le petit tas de branche prend rapidement de l'ampleur, à tel point que les ronces et petits végétaux autour s'embrasent aussi rapidement. "Tout de suite, je suis allée chercher mon tuyau d'arrosage pour essayer de l'arrêter, mais le feu est allé beaucoup plus vite que moi."

Evelyne avait pourtant un tuyau d'arrosage à proximité et avait envoyé un mail à la Mairie. © Radio France - Thibault Delmarle

"Vous éteignez, ça repart à côté"

Le voisin d'Evelyne s'est vite inquiété et a décroché son téléphone pour appeler les pompiers. Deux camions de lutte contre les feux de forêt ont alors démarré depuis la caserne de Bergerac. En attendant, le feu s'est propagé dans la petite forêt dont est propriétaire Evelyne. "Ce sont des toutes petites flammes, mais elles courent ! Vous éteignez avec une pelle, ça repart à côté et ainsi de suite, c'est une course." Une fois les pompiers sur place, l'incendie est vite maîtrisé. Moins d'un hectare de sous-bois a brûlé. Tous les grands arbres devraient s'en remettre d'après Evelyne.

Plusieurs départs de feu ces derniers jours

Ce n'est pourtant pas la première fois qu'Evelyne fait brûler des branches dans son jardin en hiver, elle fait un feu par an depuis une quarantaine d'années, mais cette fois-ci, elle a été surprise par la sécheresse du moment. "Je ne m'en suis pas méfiée, je reconnais que j'aurais dû arroser un peu les alentours ou débroussailler". Mais Evelyne n'est pas la seule dans cette situation. De nombreux autres Périgourdins ont dû appeler les pompiers pour maîtriser leurs feu x.

Le feu s'est vite propagé à la forêt juste derrière. © Radio France - Thibault Delmarle

Les feux de végétaux interdits à la fin du mois

Philippe Flamand, le chef du groupement sud des sapeurs-pompiers de la Dordogne, rappelle qu'il faut prendre quelques précautions avant d'embraser des branches. "Il faut informer la Mairie au moins trois jours en avance et être en mesure d'éteindre le brûlage."

Il rappelle également que même si le calendrier autorise les feux de végétation, il ne faut pas prendre l'initiative de brûler des branches si le vent se lève et ajoute "on a eu trois semaines sans eau, donc les conditions sont assez propices au développement des feux, donc il faut être extrêmement vigilant."