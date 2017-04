Le feu est circonscrit sur la Comédie à Montpellier

Un feu s'est déclaré ce matin dans une cave située sous le café Riche, place de la Comédie à Montpellier. Bilan: deux blessés légers et des dégâts matériels.

L'alerte a été donnée vers 6h40 ce matin par une dizaine de riverains qui ont signalé un départ de feu place de la Comédie à Montpellier.

L'incendie s'est déclaré dans une cave de l'immeuble du café Riche, un immeuble de cinq étage qui abrite également une école d'architecture et les locaux de l'hebdomadaire La Gazette.

Deux personnes ont été légèrement blessées dont une , asthmatique, a dû être transportée au CHRU Lapeyronie. L'autre personne a préféré resté sur place. "Je me suis cloisonné dans ma chambre et j'ai ouvert la fenêtre" raconte Olivier. Les pompiers l'ont évacué par l'échelle, lui et son chat, en à peine dix minutes.

Olivier évacué par la grande échelle avec son chat

Les dégâts matériels sont essentiellement dus aux fumées, notamment dans la partie haute de l'immeuble, et "il n'y aura pas de chômage technique dans le café" précise le lieutenant-colonel Gilles Viriglio, des pompiers de l'Hérault, qui a dirigé l'opération de secours.

D'importants moyens ont été déployés : une cinquantaine d'homme envoyés sur place ainsi que vingt véhicules environ, dont un poste de commandement. La cellule de recherche des causes d'incendies, en collaboration avec la police, va s'attacher à déterminer ce qui est à l'origine de ce départ de feu.

Intervention compliquée par la configuration des lieux

