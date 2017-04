Le feu est éteint dans l'entreprise Elvia PCB de Coutances

C'est ce dimanche matin vers 10h30 qu'un incendie s'est déclaré dans une unité de production sur une chaîne de montage. L'usine qui emploie 230 salariés est classée "sensible". Elle est leader en France des circuits imprimés de haute technologie. L'incendie a été maîtrisé.

Le feu a pris dans la matinée ce dimanche dans l'usine de circuits imprimés Elvia PCB. Dans une unité de production sur une chaîne de nettoyage qui utilise un produit chimique : l'aurocyanure. Il sert à la dorure des pièces de satellites. Un produit qui est ultra-précieux puisque sa composition, un tiers de cyanure pour deux tiers d'or, permet de lutter activement contre l'oxydation d'éléments de haute technologie.

Un site sensible

Un important dispositif composé de 3 centres de secours et d'une cinquantaine de pompiers a été dépêché sur place à Coutances zone artisanale de la Guérie ainsi que 2 lances à incendie. Le feu a été rapidement maîtrisé et les bacs contenant de l'aurocyanure n'ont pas pris feu. Les riverains qui craignaient d'être évacués à cause de fumées toxiques n'ont pas eu à le faire. Les fumées se sont rapidement dispersées sans conséquences pour les habitants. Mais un large périmètre de sécurité a été établi autour de l'usine et un véhicule d'intervention aux risques technologiques est intervenu. Le site sur la zone artisanale de la Guérie n'est pas classé Seveso mais est tout de même considéré comme sensible. 230 salariés travaillent dans cette usine. Joint par France Bleu Cotentin les syndicats n'étaient pas au courant de la situation et affirmaient en revanche que l'usine était fermé ce dimanche. Il n'y avait donc pas de salariés sur place.

Le maire de Coutances se veut rassurant

Yves Lamy le maire de Coutances que nous avons joint et qui s'exprime sur France Bleu Cotentin affirme que la situation est sous contrôle : "c'est rassurant mais on aurait pu craindre le pire avec ces produits chimiques et toxiques qui auraient pu générer des intoxications en plus il y a la rivière à côté. ça aurait pu avoir un impact mais ce n'est pas le cas. C'est dommageable pour l'entreprise. On fera le bilan des dégâts demain matin. Il est trop tôt pour parler de chômage technique."