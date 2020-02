Le feu est maîtrisé à l'ancien hôtel des Mateirons à Évian en Haute-Savoie

Après plus de sept heures de lutte, les pompiers ont réussi à maîtriser l'incendie dans l'ancien hôtel des Mateirons à Évian en Haute-Savoie ce samedi. Aucune victime à déplorer, mais la mairie devrait prendre un arrêté de péril.

Évian-les-Bains, France

En fin de journée ce samedi, les fumées commencent enfin à se dissiper. Après plus de sept heures de lutte contre les flammes, les pompiers sont venu à bout de l'incendie qui s'est déclaré ce matin dans ce bâtiment désaffecté mais régulièrement squatté.

L'ancien hôtel menace de ruine

Les flammes ont ravagé les 350 m² de l'ancien hôtel situé boulevard du Royal, notamment à cause des nombreux déchets et encombrements à l'intérieur comme à l'extérieur du chalet. Heureusement, il n'y avait personne : aucune victime à déplorer mais les murs à l'intérieur de la bâtisse eux n'ont pas tenu. Au plus fort de la journée, une cinquantaine de pompiers ont été mobilisés pour éteindre le feu généralisé.

Vu les dégâts, la maire d'Évian, Josiane Lei devrait prendre un arrêté de péril ce lundi. Une enquête est également ouverte pour déterminer l'origine de l'incendie. Ce samedi soir les pompiers sont toujours sur place pour déblayer.