Le feu qui a parcouru 100 hectares au dessus de Tourettes-sur-Loup a été fixé

Tourette-sur-Loup - France

L'incendie s'est déclaré ce dimanche midi, sur les Tourettes-sur-Loup. Attisées par le vent, les flammes ont parcouru une centaines d'hectares de broussailles et de pinèdes. A la mi-journée ce lundi, les pompiers ont réussi à fixer l'incendie, c'est à dire à arrêter le progression des flammes. Mais les soldats du feu vont devoir continuer à travailler toute la journée et une bonne partie de la nuit pour être certain que l'incendie s'éteigne et qu'il ne redémarre pas. 150 pompiers sont intervenus ainsi qu'une vingtaine de membre de Force 06, unité qui rassemble les forestiers-sapeurs. Un hélicoptère a également été dépêché sur place pour épauler les hommes au sol. Les flammes n'ont heureusement menacé aucun habitation.