Le fils d'un chef historique de l'ETA condamné à deux ans de prison avec sursis à Paris

Egoitz Urrutikoetxea, fils du chef historique de l'organisation séparatiste basque ETA Josu Ternera, a été condamné mercredi 17 novembre à Paris à deux ans de prison avec sursis pour association de malfaiteurs terroriste. Cette peine sera probatoire durant un an. Les juges estiment qu'il n'est pas prouvé que le conseiller municipal de Lichans-Sunhar et conseiller communautaire à l'agglo était membre de l'organisation indépendantiste basque ETA mais qu'il aurait des sympathies et des relations avec eux. Egoitz Urrutikoetxea a indiqué qu'il n'excluait pas de faire appel du jugement.