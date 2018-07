Saint-Maixent-l'École, France

Le 22 juin dernier, le drame se produit à une centaine de mètres de son salon de coiffure, au niveau de la porte Chalon à Saint-Maixent-l'Ecole. La mère de Romain Bouniot, âgée de 56 ans, décède après avoir été renversée par un camion benne à ce carrefour où les feux tricolores clignotent à l'orange. Un carrefour "devenu dangereux", comme le dit Romain Bouniot dans la pétition en ligne qu'il a lancé lundi. Ce mercredi soir, elle avait déjà recueilli plus de 7000 signatures.

"Ils m'ont arraché ma maman"

A cet endroit très passager, en plein centre de Saint-Maixent-l'Ecole, les feux clignotent depuis l'automne. Au départ c'est une panne. Puis la panne se transforme en expérimentation. Mais beaucoup de piétons ne sont pas convaincus. Karine, une passante, explique désormais "traverser un peu avant, c'est plus sûr". Car les voitures et les camions "filent et ne regardent pas". Laurence travaille à la pharmacie juste à côté et confirme qu'il faut "être vigilant. Au début les voitures ralentissaient aujourd'hui je trouve qu'elles le font moins, elles ne s'arrêtent plus".

Les feux clignotent depuis l'automne 2017 au carrefour de la porte Chalon à Saint-Maixent-l'Ecole © Radio France - Noémie Guillotin

"Je ne pense pas que la mairie ait conscience de la gravité. Est-ce qu'ils attendent un deuxième drame ?", interroge Romain Bouniot qui veut porter plainte contre la municipalité. "Ils m'ont arraché ma maman et je lui ai promis que je lui rendrai justice". Léopold Moreau, le maire de Saint-Maixent-l'Ecole, refuse pour l'instant de faire un commentaire dans ce dossier.