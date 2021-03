Le fils de Michel Fourniret accuse TF1 de mensonges dans le téléfilm qui sera diffusé ce lundi

Polémique autour de la diffusion lundi 15 mars 2021 à 21h05 du téléfilm "La Traque" qui raconte l'arrestation de Michel Fourniret en 2003 et la manière dont les enquêteurs vont remonter le fil de ses assassinats. Le fils du couple Michel Fourniret Monique Olivier accuse TF1 de mensonge.

"Une honte", une "vulgaire campagne de propagande"

Adapté du livre "La mésange et l'ogresse. Dans la tête de Monique Fourniret", de Harold Cobert - édité chez Plon en 2016 - le téléfilm "La Traque", réalisé par Yves Rénier retrace le travail de deux enquêteurs campés par François-Xavier Demaison et Mélanie Bernier pour démasquer le couple Fourniret au début des années 2000. Philippe Torreton incarne Michel Fourniret et Isabelle Gélinas interprète Monique Olivier.

Une adaptation contre laquelle leurs fils Sélim Fourniret s'insurge dans un long tweet publié samedi 13 mars 2021. Il s'indigne de la façon dont on parle de son beau père. André Michaux, le deuxième époux de Monique Olivier est présenté comme un mari violent, doublé d'un proxénète. "C'est absolument faux". "TF1 insulte l'homme qui m'a sauvé du suicide, l'homme qui m'a sauvé la vie, c'est une honte". "Quand Michel Fourniret et Monique Olivier étaient en prison, c'est André Michaux qui m'a recueilli sous son toit, offert des vêtements, et donné à manger (...) Aujourd'hui, mon beau-père, ce héros, va se voir insulter à une heure de grande écoute par la première chaîne d'Europe" a-t-il dénoncé.

Pour le fils du couple Fourniret-Olivier, cette présentation est une "vulgaire campagne de propagande" qui "accrédite les affabulations de Monique Olivier, fabriquée de toutes pièces sur les conseils de son avocat" écrit-il. Il rajoute. Il s'agit d'une "minable fiction adapté d'un roman 100 % fictionnel". "Une réécriture honteuse de nos plaies encore béantes" (...) "C'est du pur divertissement inspiré d'une affaire pédophile".

"Indécence", "voyeurisme" "sur le dos des enfants morts"

Sélim Fourniret avait déjà en novembre 2020 mis TF1 "en demeure" de cesser la production du téléfilm déplorant que le réalisateur se soit "minablement" décidé (..) "à amasser de l'argent sur le dos des enfants morts".

D'autres proches des victimes s'opposent à ce téléfilm consacré à Michel Fourniret, 78 ans, condamné à la perpétuité incompressible pour les meurtres de sept fillettes, adolescentes et jeunes femmes entre 1987 et 2001.

L'ogre des Ardennes avait fini par avouer en mars 2020 sa responsabilité dans la disparition le 9 janvier 2003 d'Estelle Mouzin 9 ans. En janvier 2021 son père Eric Mouzin s'est dit "écœuré" par l'initiative de la TF1, qu'il a qualifiée de "dérive de notre société du spectacle".

"L'utilisation commerciale de la souffrance de mon enfant disparu me dévaste" écrit dans un message adressé à TF1 Marie Noëlle Bouzet qui a la certitude que Michel Fourniret a enlevé, tenté de violer et tué sa fille de 12 ans, Elizabeth, en 1989 en Belgique. "Vous allez me rétorquer que votre travail sera utile pour comprendre l'indicible ou qu'il relève de la création artistique, ou de la liberté d'expression. Non pour moi, cela relève du voyeurisme et de la recherche d'audimat".

Dans les Ardennes, où le criminel a sévi des années durant, une poignée d'habitants ont manifesté en septembre aux abords du tournage. "Il joue avec la justice depuis des années, il fait souffrir des familles entières et on fait un film sur lui ?", s'interrogeait alors une manifestante.

"Va te faire voir" : la réponse sans appel d'Yves Rénier

Une nouvelle fois le 26 février le fils Fourniret demandait à TF1 dans l'émission TPMP de Cyril Hanouna de ne pas diffusé la Traque. "Va te faire voir" a répondu le réalisateur Yves Rénier dans l'émission l'instant De Luxe sur Non Stop People la chaîne de télévision consacré aux célébrités. Selon Yves Rénier, "Il faut quand même préciser que le mec qui coache Selim, il nous a demandé de racheter les droits de ce livre pour pouvoir tourner. Il y a un chantage bizarre", a expliqué celui qui a campé pendant des années le commissaire Moulin.

Le producteur Franck Calderon répond lui dans Ciné Télé Revue : "La fiction se concentre sur le travail des enquêteurs". "L'axe choisit un traitement sobre et factuel de cette histoire, à travers une traque psychologique qui héroïse les policiers".