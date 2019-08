Le fils renverse le père après une dispute au domicile familial de La Bourboule (Puy-de-Dôme)

La Bourboule, France

Une dispute entre un père, âgé d'une soixantaine d'années, et son fils, âgé de 19 ans, a tourné au drame en ce début d'après-midi vers 13 heures. Le père a été percuté par la voiture de son fils. Grièvement blessé à la tête, à l'épaule et aux côtes, il a été transporté en urgence au CHU Gabriel Montpied de Clermont-Ferrand. Son pronostic vital ne serait pas engagé pour l'instant. Une enquête a été ouverte et confiée à la brigade de recherches d'Issoire et les gendarmes de La Bourboule.

Le sexagénaire est blessé à la tête

Selon les premières éléments recueillis sur place, les deux hommes avaient des difficultés à s'entendre. Plusieurs disputes ont eu lieu ce jeudi matin chez le père, avant le drame. A la mi-journée, à nouveau, les esprits s'échauffent. Le fils décide donc de quitter le domicile. Mais le sexagénaire ne l'entend pas de cette oreille. Il se place devant la voiture de son fils. Le jeune démarre alors en trombe, et renverse son père. Après avoir tenté de fuir, le conducteur appelle les secours. Au moment des faits, il n'habitait plus chez son père mais chez sa petite-amie.

L'état de santé mentale du fils en question

Selon les gendarmes, l'alcool ou la drogue ne serait pas en cause, mais les circonstances de cette dispute serait encore floue. Placé en garde-à-vue, le jeune bourbolien a semblé énervé et incohérent dans ses propos. L'enquête se poursuit avec l'inspection du véhicule et les auditions du suspect et de la victime, selon leurs états de santé respectifs.