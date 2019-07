Coupe d'Afrique des Nations : la finale sous haute sécurité à Avignon

Un arrêté préfectoral interdit dès ce jeudi 18h et jusqu'à samedi la vente de carburant au détail, ainsi que son transport. Il ne sera pas possible également d'acheter des pétards et des feux d'artifice, sauf ceux de la catégorie F1, ni de s'en servir dans les lieux publics. La préfecture de Vaucluse veut éviter tout débordement en marge de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Elle demande aussi d'interdire toute vente et transport d'acide ainsi que des alcools ou produits inflammables.

Lors de la demi-finale dimanche dernier, de nombreux incidents ont eu lieu. Des poubelles ont été brûlées avenue Monclar à Avignon, des voitures ont été incendiées et de nombreux projectiles ont été lancés sur les forces de l'ordre qui assuraient la sécurité de l'hyper centre aux portes des remparts. Un policier a reçu un pavé dans la mâchoire, il a été hospitalisé en urgence et trois autres ont aussi été blessés.

Une centaine d'agents de la police nationale étaient présents à Avignon et autant dans le reste de la zone police du département. Le dispositif sera reconduit ce vendredi. La circulation pourra encore être très perturbée autour des remparts à partir de 23h et notamment entre l'avenue Monclar et la gare centre à cause de l'affluence de supporters.