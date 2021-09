Le FLNC revendique l'action contre la SCI "Capo di Feno", début septembre

Le 1er septembre, 3 engins explosifs avaient été découverts sur un terrain, à Capo di Feno. Une de ces charges avait explosé, sans faire de victime et n'occasionnant que peu de dégâts. Dans un communiqué, authentifié par Corse-Matin, les clandestins justifient leur action avec un mot : spéculation.

Le communiqué du FLNC a été reçu et authentifié par nos collègues de Corse-Matin

Les clandestins de l'Union des Combattants et du 22-Octobre n'exonèrent pas, je cite, "notre peuple de ses propres turpitudes" ; ils s'en prennent d'abord "aux propriétaires corses" et à "une partie du monde agricole" pour leur appât du gain et ensuite aux étrangers qui "utilisent notre terre comme terrain de jeu spéculatif".

La S.C.I. Capo di Feno est installée sur une parcelle agricole, acquise 20 ans en arrière, alors que les activités qui y sont développées n'ont rien à voir avec l'agriculture, affirme le FLNC dans ce communiqué : piscine, minigolf et habitations déclinent ainsi les clandestins - avec toujours une manoeuvre pour ne pas tomber sous le coup de la loi ajoute-t-ils - déplorant le manque de réaction des services de la mairie, de la CAPA et de l'Etat : "Sans notre intervention, rien ne se passait", explique le texte.

La plage de Capo di Feno, au nord d'Ajaccio - Jean-Yves Romanetti

Le FLNC qui demande en outre le départ de Corse de la famille Mirand, propriétaire de la dite parcelle à Capu di Fenu.

C'est le 2e communiqué des clandestins, depuis fin août, et celui qui critiquait à la fois à l'Etat et à la majorité territoriale.