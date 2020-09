Agression d'un restaurateur : que s'est-il réellement passé dimanche soir à Palavas ?

Les deux jeunes interpellés et placés en garde à vue après la violente altercation qui les a opposés à un restaurateur de Palavas (Hérault) ont été remis en liberté ce mercredi. Le scénario des faits apparaît plus complexe.

Les violences survenues à Palavas dimanche soir ont-elles été provoquées par un simple resto-basket ? Cinq jours après, les enquêteurs cherchent toujours une réponse à cette question. Car le scénario dessiné dans un premier temps paraît bien plus complexe. Le parquet de Montpellier confirme mercredi soir que rien ne permet d'affirmer que la rixe a bien été provoquée par le refus d'un groupe de jeunes de payer leur repas au restaurant.

De même, les deux jeunes interpellés puis placés en garde à vue ne sont les seuls à avoir commis des violences. La police cherche toujours à identifier d'autres auteurs de coups, qu'il s'agisse d'amis de ces jeunes, comme de personnes venues en soutien du restaurateur agressé. Les investigations sont d'autant plus difficiles que les scènes de violence ne se sont pas concentrées uniquement dans un seul restaurant, mais ce sont déplacées dans plusieurs établissements ainsi que dans les rues de la ville.

Scènes de violences dans Palavas

Quelques heures après les faits, c'est une toute autre histoire qui avait été racontée, quelques jours seulement après une première altercation violente entre des commerçants et des vacanciers. Celle de l'agression d'un restaurateur provoquée par une tentative de départ sans payer du restaurant par un groupe de cinq jeunes. La situation avait vite dégénéré en bagarre entre le groupe et le gérant, avant que d'autres commerçants ne viennent aider leur collègue. L'un des jeunes aurait pris la fuite et des commerçants se seraient interposés pour l'intercepter, ce qui aurait provoqué d'autres altercations un peu plus loin et des scènes de confusion dans la rue.

Dans les prochains jours, les enquêteurs vont exploiter les bandes de vidéo-surveillance pour tenter d'y voir plus clair.