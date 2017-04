Le FN mayennais pourrait porter plainte contre X pour affichage sauvage

Les responsables de la fédération locale du Front National ont dans le collimateur des militants "mélenchonistes".

Voici les faits racontés à France Bleu Mayenne par Jean-Michel Cadenas, le chef de file du Front National en Mayenne. Quelques heures avant le 1er tour de l'élection présidentielle, à Bonchamp, des militants pro-Mélenchon ont, selon lui, placardé des affiches du candidat de la "France Insoumise" sur l'emplacement réservé à Marine Le Pen. Et ça s'est passé, poursuit-il, après la fin de la campagne officielle. Or, selon le code électoral, l'affichage et la propagande sont alors interdits. Le Front National disposerait d'une vidéo pour étayer ses affirmations. Contacté ce matin, Jean-Michel Cadenas nous a fait savoir qu'il n'avait toujours pas, à cette heure, porté plainte contre X.