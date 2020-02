Le fondateur de Cheval Passion, Pierre Lapouge est décédé à l'âge de 95 ans

Le membre fondateur de Cheval Passion, Pierre Lapouge est décédé à l'âge de 95 ans. Ce passionné du cirque équestre et du spectacle a profondément marqué le monde du cheval. Il sera inhumé ce jeudi 13 février dans les Bouches-du-Rhône.

Vaucluse, France

Pierre Lapouge est décédé à l'âge de 95 ans, dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9 février. Grand Maître écuyer, il a profondément marqué le monde du cheval. Ce passionné du cirque équestre et du spectacle a fondé "Cheval Passion". Le mythique salon équestre qui depuis plus de 30 ans se tient au mois de janvier à Avignon. Pierre Lapouge a été le créateur du gala des “Crinières d’or” en 1986, grand spectacle équestre dont il a assumé la programmation et la direction artistique pendant 10 ans. De 1969 à 1979, Pierre Lapouge a pratiqué l’équitation au Polo de Paris Bagatelle. À partir de 1970, Pierre Lapouge s’est découvert auprès de la famille Gruss une passion pour les arts, notamment équestres, de la piste.

Chirurgien dentiste de profession, il a d'abord exercé à Paris, puis à partir de 1975 et jusqu’à l’âge de la retraite à Montfrin dans le Gard. Il s'est ensuite retiré à Barbentane dans les Bouches-du-Rhône. Pierre Lapouge sera inhumé ce jeudi 13 février, à Barbentane, dans les Bouches du Rhône. Un convoi funèbre hippomobile le conduira pour son dernier voyage de la mairie à l’église de Barbentane à 10h45.