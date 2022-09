Le fonds de commerce de l'ancien Quick de la Comédie racheté par la Métropole de Montpellier

Il y a bien un repreneur pour le fonds de commerce de l'ancien Quick de la place de la Comédie. Mis aux enchères ce jeudi 15 septembre, après la faillite des deux enseignes du groupe Lodarest, Popey's puis Independance Burger, c'est finalement la Métropole de Montpellier qui l'a racheté, via sa société publique locale d'aménagement SERM-SA3M. Les locaux appartiennent toujours à l'hommes d'affaires Marcel Salerno, qui possède de nombreux commerces à Montpellier.

Le fonds de commerce a été acheté pour 425.000 euros. La SERM-SA3M était le seul acquéreur présent ce jeudi après-midi à l'hôtel des ventes de Montpellier. Pour l'heure, on ne sait pas encore ce que la Métropole va faire du fonds de commerce, dont le loyer est fixé à 20.000 euros par mois. "La stratégie commerciale, on la précisera assez rapidement. On va réfléchir et trouver des preneurs qui correspondent à l'identité qu'on veut pour cette place et on travaillera sûrement avec Mr Salerno sur ce sujet-là", a affirmé le directeur général du groupe, Cédric Grail.

Une "surprise" qui "embête" Marcel Salerno

Dans un communiqué, Michaël Delafosse, président de la Métropole dit qu'il souhaitait avant tout "éviter le risque de l’implantation d’un éventuel Dark Store ou d’un commerce inadapté au cœur battant de la Métropole que représente la place de la Comédie."

à lire aussi Un dark store empoisonne la vie d'une petite rue au centre-ville de Montpellier

Marcel Salerno, présent lors de cette vente aux enchères, n'a que très peu goûté ce revirement de situation. "C'est une rigolade ! Ça fait deux ans qu'on me promène", a-t-il lancé. "Voir la SERM faire l'offre, c'est ma plus grande surprise, parce que celle là elle me fait mal, je ne vous confesse pas pourquoi. Ça ne m'embête pas qu'ils soient mes locataires, mais la manière dont ça s'est fait, ça m'embête, parce que moi je suis très clair...", a continué l'homme d'affaires, sans en dire davantage.

Marcel Salerno, 82 ans, durant la vente aux enchères de son fonds de commerce situé place de la Comédie. © Radio France - Thomas Vichard

Il a d'ailleurs fait appel de la décision du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence de prononcer la liquidation judiciaire de son fonds de commerce. Le feuilleton ne fait que commencer. D'abord, pour savoir s'il s'agira bien d'un commerce en lieu et place de l'ancien Quick. Puis, qui en sera et à la tête. Mais désormais, Marcel Salerno n'a plus la main là dessus.

à lire aussi PHOTOS - Début des travaux de rénovation de la place de la Comédie à Montpellier