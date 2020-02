Le football américain en France est en deuil après la mort d'un joueur haut-garonnais

Muret, France

"C'est une perte effroyable", explique Séverine Argenton, la présidente des Scorpions de Muret (club de football américain) après la mort de l'un de ses joueurs, samedi 15 février lors d'un match à Nîmes. Le Haut-Garonnais de 33 ans a fait un malaise cardiaque pendant la rencontre. Il était en arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des secours, qui n'ont pas pu le réanimer.

De nombreux messages d'hommage

La dirigeante arbitrait le match entre les Centurions de Nîmes et les Scorpions, "Il est sorti en disant qu'il ne se sentait pas bien, et puis il s'est effondré". L'émotion est vive pour tous ceux qui connaissaient le joueur, mais aussi pour tous les clubs de football américain en France, "Mon téléphone n'arrête pas de sonner. De partout on nous appelle, on nous envoie des messages."

Les messages d'hommage au Scorpion se multiplient sur les réseaux sociaux depuis dimanche matin et l'annonce de sa disparition. "Tous ceux qui connaissaient Mathieu savaient sa générosité, son bon cœur et son sourire", raconte Séverine Argenton.

La présidente des Scorpions tente d'adoucir la peine, "Il faut se dire que Mathieu est mort en faisant ce qu'il aimait faire entouré de ses frères de match. Sa maman me disait ce matin que son leitmotiv c'était "Show Must Go On". C'était Mat'."