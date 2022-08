Le footballeur mayennais du FC Barcelone Pierre-Emerick Aubameyang agressé chez lui par des hommes armés

L'attaquant du Barça a été victime d'un vol à main armée à son domicile dans la nuit de dimanche à lundi selon plusieurs médias espagnols. Les cambrioleurs ont menacé le footballeur mayennais et sa femme, frappé le joueur et ont dérobé des bijoux.

"Il va bien. Effrayé mais bien", a indiqué à l'AFP une source interne au FC Barcelone. Pierre-Emerick Aubameyang et sa famille ont subi une très violente agression dans leur maison catalane dans la nuit de dimanche à lundi ont rapporté plusieurs médias espagnols.

Selon les premiers éléments de l'enquête, quatre hommes sont entrés dans la villa du joueur près de Barcelone, en passant par-dessus les murs du jardin. Armés de pistolets, de barres de fer, ils ont menacé Pierre-Emerick Aubameyang et sa femme. Le joueur, né à Laval et ancien de L'Huisserie et du Stade Lavallois, a été frappé. Les cambrioleurs ont forcé le footballeur gabonais, né à Laval, à ouvrir son coffre-fort. Ils ont ensuite dérobé les bijoux qui étaient à l'intérieur puis les malfrats se sont enfuis en voiture. On ne connaît pas le montant du préjudice.

De nombreux journalistes étaient rassemblés ce lundi à la mi-journée devant la luxueuse maison blanche du joueur tandis que des voitures de police étaient déployées autour de la bâtisse, a constaté une journaliste de l'AFPTV sur place. Arrivé à Barcelone en février en provenance d'Arsenal où il était en disgrâce, Aubameyang, courtisé par Chelsea, pourrait faire son grand retour en Premier League.

D'autres footballeurs de premier plan ont déjà été victimes de cambriolages en Espagne mais généralement lorsqu'ils sont en train de jouer. En juin, six personnes avaient été arrêtés dans le cadre d'une enquête sur le cambriolage de la maison appartenant à l'ancien attaquant brésilien Ronaldo et où résidait le joueur du Paris Saint-Germain Marco Verratti à Ibiza. Le butin avait été estimé à 3 millions d'euros par la presse espagnole. Mi-août, le footballeur polonais Robert Lewandowski, nouvelle recrue star du Barça, s'était fait voler sa montre alors qu'il venait s'entraîner et signait des autographes. La police l'avait récupérée moins d'une heure après