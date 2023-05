Le forcené d'Andrest interné à l'hôpital psychiatrique de Lannemezan

Le forcené d'Andrest est passé de l'hôpital de Tarbes à l'hôpital psychiatrique de Lannemezan ce lundi, au lendemain des faits à Andrest. Dans la nuit de samedi à dimanche, le quinquagénaire s'est retranché chez lui avec son compagnon et aurait menacé d'incendier les lieux et de tout faire exploser . Les forces de l'ordre sont intervenues et ont pu interpeller l'homme qui a tiré sur eux.

Une dispute sur fond d'alcool

Le parquet de Tarbes explique que l'homme a vu un psychiatre ce lundi qui a estimé que le patient devait être interné. Il a été transféré à Lannemezan après sa prise en charge par l'hôpital de Tarbes. Il était hospitalisé parce qu'il a été blessé lors de l'intervention des gendarmes, il a reçu une balle au niveau du bras gauche. Il faut attendre le feu vert des médecins psychiatres pour qu'il soit placé en garde à vue. Le parquet ajoute que le forcené n'a jamais eu affaire à la justice.

Intervention des négociateurs, pompiers et ambulance

Samedi soir, il semble qu'il avait consommé de l'alcool et qu'il s'est ensuite disputé avec son compagnon. Il s'est ensuite enfermé chez lui avec son compagnon et a menacé de tout faire exploser et de mettre le feu à la maison avec de l'essence qu'il avait à son domicile. Suite à l'intervention des forces de l'ordre et des secours, le compagnon du forcené est sorti en premier. Plusieurs heures après, le forcené a été arrêté après avoir tiré sur les gendarmes, blessés légèrement.