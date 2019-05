Le forcené de l'Isle-sur-le-Doubs se suicide à la prison de Nancy

Nancy, France

Un homme de 25 ans arrêté à la fin du mois d'avril, à l'Isle-sur-le-Doubs s'est suicidé dans la nuit de samedi à ce dimanche au centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville.

Le 21 avril dernier, il s'était retranché sur le toit de l'ancien hôtel de la marine pour échapper aux gendarmes venus l'interpeller. Pendant son arrestation, il a tenté de blesser un militaire avec un couteau.

Des surveillants démunis face aux suicides.

La ronde des gardiens passe environ toutes les deux heures devant les portes des détenus, mais le jeune homme aurait déjoué leur surveillance. Il a été retrouvé sans vie vers 1h du matin. Le médecin légiste et le procureur de la république se sont notamment rendus sur place, et une enquête a été ouverte.

"On n'est pas armés pour prévenir un suicide", explique Fadila Doukhi, déléguée régionale FO pénitentiaire à Nancy. "Même si on voulait faire plus de rondes, on ne pourrait pas anticiper cet incident. Ou alors il faudrait placer un surveillant derrière chaque porte de 19h à 7h du matin, et ce n'est pas possible." Environ 850 personnes sont incarcérées au centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville.