Le forcené de Lourdes mis en examen pour tentative d'assassinat, tentatives de meurtres et séquestrations

Lourdes, France

Le preneur d'otage de Lourdes a été mis en examen par un juge d'instruction. Ce chypriote de 49 ans, ancien légionnaire et artisan du bâtiment a été placé en détention provisoire dans la foulée. Dans la journée de Mardi il a retenu en otage son ex compagne de 62 ans, et les parents de celle ci. Il a ouvert le feu sur son ex, la touchant a la hanche. Elle est hors de danger heureusement. Romio Rizkallah est donc poursuivi pour séquestration, tentatives de meurtres sur des policiers, et tentative d'assassinat sur son ancienne campagne.

Tentative de meurtre avec préméditation

La différence entre le meurtre et l'assassinat, c'est la préméditation. Romio Rizkallah est soupçonné d’être venu chez Monique et ses parents avec l'intention de la tuer. Il avait avec lui cet arme, ce fusil à pompe, et de l'essence. Elle a été aspergée d'essence et il lui a tiré dessus au niveau de la hanche. On le soupçonne aussi d'avoir tenté de tuer les premiers policiers arrivés sur place. Cette fois sans préméditation. Il a tiré en leur direction. Enfin il y a la séquestration de Monique et de ses beaux parents. Même si on sait que le couple a été dirigé par le preneur d'otage vers son appartement au rez de chaussée du pavillon. Seule Monique a été réellement retenue au premier étage. Elle a même été ligotée un temps.

Rupture et dette d'argent

En 2015, Romio Rizkallah a quitté sa femme, avec laquelle il a un fils, pour Monique. A l'époque elle fait construire ce pavillon de la rue Mozart à Lourdes. Romio Rizkallah est artisan dans le bâtiment. Il est plaquiste ou peintre. Il intervient sur le chantier. Monique va divorcer pour lui. Mais les relations avec Monique deviennent compliquées. Elle veut rompre et il ne supporte pas cette séparation. Sur les réseaux sociaux il partagent son ressentiment contre la gente féminine. Il reproche aussi à Monique de lui devoir de l'argent depuis les travaux. Sa montée en violence commence alors. Il a été condamné trois fois sans que ça le calme. Il avait interdiction d'entrer en contact avec elle sous peine d'aller en prison. Le parquet a aussi proposé à Monique pour sa protection un téléphone grand danger. Un portable pour prévenir les secours très rapidement en cas de danger imminent. Un dispositif judiciaire qui n'est utilisé que dans les dossiers les plus sensibles. Monique avait refusé cette protection.