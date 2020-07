Isère : le forcené de Sassenage interpellé sans coup feu

Le dispositif de sécurité va pouvoir être levé quartier du Floréal à Sassenage, dans la banlieue de Grenoble, où depuis jeudi 10h30 un forcené mobilisait pas moins d'une cinquantaine de gendarmes dont une unité d'élite du PSPG. L'homme a été interpellé ce vendredi matin par le GIGN peu après 6h à son domicile et "en douceur" selon les témoins.

Âgé de 56 ans cet ancien chauffeur routier au chômage, dépressif et endetté s'était enfermé chez lui, armé d'un fusil et menaçant après le passage d'un huissier venu recenser ses biens. Entre-temps il était resté sourd à toute tentative de dialogue de la part des gendarmes et de proches venus sur place. Dans une interview à France Bleu Isère le maire de la commune Christian Coigné promettait de "l'aider à trouver des solutions" s'il se rendait, regrettant qu'il n'ait pas fait appel avant aux services sociaux.