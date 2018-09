Trèves, France

L'homme âgé de 25 ans a créé pendant plus de 6 heures un certain émoi dans le camping de Trèves dans les Cévennes Gardoises. En toute fin d'après-midi, il a utilisé son fusil de chasse et tiré en l'air obligeant à l'évacuation du camping. Grosse frayeur et survenue du GIGN, des heures de négociation et finalement tout se termine sans heurt.

Le campeur de Loire-Atlantique interpellé et placé en garde à vue

Plus de peur que de mal, mais une tension fort vive dans le camping de Trèves d'autant que l'homme, venu de Loire-Atlantique pour acheter un chien, a utilisé un fusil gros gibier pour tirer deux ou trois fois, heureusement en l'air. Les balles de ce genre de fusil traversent une voiture. Le jeune homme lourdement armé sera finalement nterpellé par le GIGN, caché dans un jardin, non sans avoir brandi une dague.

Des troubles psychiatriques, semble-t-il détectés

A l'origine des coups de feu, une altercation avec les campeurs qu'il n'explique pas car il n'a été entendu que partiellement au vu de son état. Apparemment, il est connu pour de gros problèmes psychiatrique. On parle d'un garçon bipolaire. Il a été interné d'office dans l’établissement spécialisé du Mas Careiron à Uzès.

La procédure contre lui n'est pas éteinte. Quand les spécialistes le jugeront, il devrait être déféré devant le parquet d'Alès. Fusil et cartouches ne lui seront pas rendus et il sera également inscrit au fichier des personnes interdites de permis de chasse.