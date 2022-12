Le forcené du Lardin en Dordogne maintenu en détention, l'instruction touche à sa fin

Une barbe soignée, des cheveux tirés en arrière et une stature de colosse, le trentenaire traverse la salle des pas perdus du palais de justice de Périgueux entouré de cinq gendarmes du PSIG, le peloton d'intervention de la gendarmerie, avant de s'engouffrer à l'arrière d'une voiture de l'administration pénitentiaire qui repart sirène hurlante dans les rues de Périgueux. Le forcené du Lardin-Saint-Lazare comparaissait ce vendredi 2 décembre devant le juge des libertés et de la détention.

Le trentenaire maintenu en détention

Le 31 mai 2021, l'ancien militaire, déjà condamné à plusieurs reprises pour violences conjugales, est arrêté après 36 heures de cavale, soupçonné de s'en être pris à son ex-compagne au Lardin-Saint-Lazare, et d'avoir pris la fuite armé lorsque les gendarmes sont intervenus. Sa fuite se terminera par un tir du GIGN qui atteint le forcené à la gorge. Hospitalisé, il sera opéré d'une trachéotomie.

Depuis un an et demi, Terry Dupin est en détention provisoire, mis en examen pour violences volontaires aggravées commises sur son ex-concubine, tentative d'assassinat sur l'homme présent au domicile de son ex-concubine, tentative d'assassinat contre plusieurs militaires de la gendarmerie et tentative d'homicide contre trois autres personnes. Passé un an de détention, le juge des libertés et de la détention doit se prononcer tous les six mois sur une éventuelle remise en liberté.

L'instruction touche à sa fin

Une première audience avait eu lieu au mois de juin 2022. Même résultat en ce début de mois de décembre. La juge des libertés et de la détention a prononcé ce vendredi le maintien en détention du suspect, considérant la nécessité de "maintenir" le mis en examen "à disposition de la justice", le "risque de pression" sur des témoins ou des victimes, et le "risque de renouvellement de l'infraction".

Selon les informations de France Bleu Périgord, l'enquête de la juge d'instruction en charge de l'affaire est bientôt terminée. Si la justice décide qu'il doit être jugé, le procès devrait donc intervenir dans l'année qui vient. Devant un tribunal correctionnel, ou devant une cour d'assises ? Cela dépendra de la qualification des faits. L'un des grands enjeux de cette fin d'instruction est de savoir si l'intention homicide sera retenue, ou pas, par la juge d'instruction.