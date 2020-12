Le forcené du Puy-de-Dôme avait des attaches en Ardèche

Le profil de l'homme qui a tué trois gendarmes dans la nuit du 22 au 23 décembre 2020 dans le Puy-de-Dôme se précise. Le procureur de la République de Clermont-Ferrand, Éric Maillaud, a donné une conférence de presse ce mercredi. L'homme, qui s'est ensuite suicidé, a divorcé il y a cinq ans d'une femme avec qui il a eu une fille. Elles vivent à Privas (Ardèche).

Les gendarmes sont intervenus dans la nuit du 22 au 23 décembre pour une affaire de violences conjugales. Est-ce une première ? Le procureur de la République précise qu'il n'y a "pas d'antécédents" avec sa dernière compagne. Mais Éric Maillaud a aussi parlé d'une ancienne épouse avec qui il était en conflit depuis leur divorce en 2015.

"Il y avait un litige à propos de la pension alimentaire et [la garde] de leur petite fille née en 2013. Cette maman et la fille vivent à Privas", explique le procureur. Un élément qui s'ajoute à une liste de faits inquiétants : l'homme pratiquait le tir sportif, il avait de nombreuses armes sur lui dont un fusil d'assaut et il était croyant "presque extrémiste, survivaliste", selon les mots du procureur.