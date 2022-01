Le week-end dernier, en pleine nuit, et après de nouvelles violences conjugales, un homme de 57 ans retranché à son domicile de Trans-en-Provence (Var) a tiré en direction du RAID. Il a été mis en examen et écroué au centre pénitentiaire de Draguignan.

Le forcené qui a tiré sur le RAID à Trans-en-Provence mis en examen et écroué

Le forcené a tiré en direction des hommes des unités RAID de Nice et Marseille et a touché un véhicule blindé (illustration)

Le forcené de 57 ans, qui a tiré sur un véhicule blindé du RAID et visé les hommes de cette unité d'assaut dans la nuit du samedi 1er janvier au dimanche 2 janvier 2022 à Trans-en-Provence (Var), a été mis en examen pour "tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique et violences aggravées sur conjoint" et écroué à la prison de Draguignan.

Après avoir subi de nouvelles violences, son épouse s'enfuit du domicile conjugal, situé dans un hameau isolé de Trans-en-Provence. Après avoir été prise en charge au centre hospitalier (jours d'ITT en cours de détermination), elle va porter plainte au commissariat de Draguignan. Les policiers se rendent alors sur place.

Ils savent que l'individu est alcoolisé et armé. Les hommes des unités RAID de Nice et Marseille sont appelés en renfort. Après plusieurs tentatives de négociations, le forcené tire avec sa carabine sur un des véhicules blindés du RAID et vise les policiers de la colonne d'assaut, sans faire de blessés. Il sera ensuite interpellé.

Plusieurs armes ont été découvertes au domicile du quinquagénaire mais aucun "engin ou ingrédient explosif" comme il a été indiqué auparavant par erreur.