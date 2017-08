Le fort de Socoa interdit au public après la découverte d'obus

Depuis lundi après-midi, 14h, un arrêté municipal interdit tout accès au fort de Socoa. Mesure exceptionnelle après la découverte de cinq obus au pied du fort, côté océan.

L'une des plages de Ciboure anormalement vide. Pas une serviette sur la plage. Pas un baigneur à l'eau alors que le thermomètre affiche 34 degré et que le ciel et l'océan sont particulièrement cléments. A l'entrée du fort de Socoa, des barrières et des panneaux d'interdiction. Un arrêté municipal explique que tout sera fermé le temps qu'une opération de sécurisation soit menée à son terme.

Fort de Socoa : on ferme ! © Radio France - Jacques Pons

Cinq obus découverts côté océan

En fait, cinq obus ont été découverts lundi, vers midi, près de la plage saint Jean dans l'enceinte du fort de Socoa. Les munitions, certainement d'origine allemande, se trouvaient près de la digue, côté océan. Aussitôt, 11 pompiers de Saint Jean de Luz installent un premier périmètre de sécurité. Les policiers municipaux de Ciboure prennent le relais. Le site dépend de la préfecture maritime à Brest. C'est elle qui demande le concours d'une équipe de démineurs...de Brest ! Ces derniers pourraient donc intervenir soit mardi en fin de matinée à la marée basse, soit le lendemain.

Blocage total des accès du fort © Radio France - Jacques Pons

On attend les démineurs

Si les démineurs de Brest ne peuvent se libérer la préfecture maritime peut faire appel aux démineurs départementaux de la sécurité civile. En attendant, tout est vraiment bloqué depuis lundi 16 heures car auparavant des vacanciers avaient poussé les barrières pour aller bronzer sur le site exceptionnel de la petite plage saint Jean. Après le renfort de quelques policiers municipaux le fort a pu être totalement vidé.

Là où se trouvent les obus allemands au pied de l'ouvrage militaire © Radio France - Jacques Pons