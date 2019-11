Le frère du joueur du FC Metz Manuel Cabit lui aussi blessé dans l’accident de voiture sur l’A4

En plus des jambes, Manuel Cabit souffre d'une hanche et d'un bras selon sa mère qui s'est confiée à RCI.

Metz, France

La mère du footballeur du FC Metz Manuel Cabit a pris l’avion ce mercredi en Martinique pour se rendre en métropole. Dans une interview accordée à Radio caraïbes international, elle indique que le grand frère du joueur se trouvait lui aussi dans la voiture accidentée sur l’A4 dimanche dernier. "Harry a des côtes cassées" dit-elle. "Manu souffre des jambes, d’une hanche et il a un bras dans le plâtre". Elle va se rendre à leur chevet au CHU de Reims.

On apprend également dans cette interview que les deux frères se trouvaient à l’arrière de la voiture conduite par Kévin N’Doram. On ne connait pas le quatrième occupant du véhicule.

Quant à la compagne de Manuel Cabit, elle a indiqué ce mercredi sur Twitter : "Manuel va bien et on vous donnera de ses nouvelles en temps et en heure". Il a subi deux opérations.