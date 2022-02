Le frère du meurtrier des gendarmes varoises interpellé pour avoir tenté de poignarder un homme à la Seyne

Son nom est synonyme de cauchemar pour tous les proches deux jeunes gendarmes tuées en mission en 2012 à Collobrières. Boumezaar. Mais cette fois-ci, il ne s'agit pas d'Abdallah. C'est son frère, Mohamed qui a été interpellé en fin de semaine dernière en gare de la Seyne-sur-Mer alors qu'il s'apprêtait à rejoindre Marseille quelques heures seulement après avoir tenté de poignarder à plusieurs reprises un boulanger de la cité.

L'individu de 34 ans était déjà connu des services de police. Des faits qui n'ont rien de comparables avec ceux de son frère, condamné en 2015 par la Cour d'Assises du Var à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 30 ans. Mais des antécédents qui ont néanmoins permis à la Bac du commissariat de la Seyne-sur-Mer de réagir très vite, et de le cueillir à la gare avant qu'il ne soit placé en garde à vue pour être entendu.

En garde à vue, l'individu se met à pleurer. "C'est mon frère, il a tout sali, il a tout cassé" déclare-t-il en faisant référence au geste d'Abdallah Boumezaar qui a ôté dans des conditions effroyables la vie à deux jeunes militaires. "Je suis malheureux" poursuit-il comme pour excuser son attitude du matin même.

Car quelques heures plus tôt, il a pénétré une énième fois dans la même boulangerie pour insulter et menacer la vendeuse et l'épouse du boulanger. Mais cette fois-ci, le patron l'a rattrapé dehors et lui a demandé alors des explications.

Boumezaar sort un couteau et tente à plusieurs reprises de poignarder le commerçant qui se débat, jusqu'à tomber. Il s'apprête à lui asséner un nouveau coup de lame de 20 cm quand l'épouse de la victime arrive en courant. Elle le pousse violemment, sauvant la vie du malheureux à terre. L'agresseur présumé prend la fuite. Le boulanger s'en sort.

L'auteur présumé a été incarcéré ce week-end avant sa comparution ce lundi après-midi devant le tribunal correctionnel de Toulon.

