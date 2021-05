Les policiers avaient fait la macabre découverte lundi 3 mai. Un frère et une soeur étaient retrouvés sans vie à leur domicile, après n'avoir donné aucune nouvelle pendant trois semaines. Ils sont morts de faim et de soif selon les résultats de l'autopsie.

Le frère et la soeur retrouvés sans vie à Fouquières-lez-Lens sont morts de faim et de soif

C'était l'une des hypothèses privilégiées par les enquêteurs, elle a été confirmée par les résultats de l'autopsie révélés ce vendredi 7 mai. Le frère et la soeur retrouvés sans vie à leur domicile lundi dernier sont morts de faims et de soif, par manque de nutrition. L'autopsie exclut formellement toute autre cause, comme une prise de médicament ou l'intervention d'un tiers.

Leur décès remonte à environ trois semaines. A leur arrivée dans la maison lundi, les secours avaient découvert le corps d'un homme, âgé d'une soixantaine d'années, et de sa soeur, âgée d'une quarantaine d'années. Aucune trace d'effraction n'avait été relevée lors de l'intervention des pompiers et des policiers.

La voisine avait alerté les forces de l'ordre, après trois semaines sans nouvelles. Tous les deux étaient très renfermés sur eux-mêmes, malgré des difficultés physiques et psychologiques. L'instruction a été classée par le parquet.