Le Front de libération de la Bretagne revendique six incendies et sabotages, une enquête est ouverte

Dans un courrier adressé à plusieurs médias, dont France Bleu Breizh Izel ce jeudi 20 juillet, le Front de libération de la Bretagne (FLB), revendique des incendies et des dégradations dans six communes bretonnes en 2022 et 2023. Des "opérations de représailles" à Caurel dans les Côtes-d'Armor, le 18 mai 2022. À Landunvez dans le Finistère, le 12 janvier 2023, à Morlaix le 10 juin 2023, au Palais à Belle-Ile le 3 mai 2023, à Concarneau le 5 mai 2023 et à Trébeurden, dans les Côtes-d'Armor, le 16 juin dernier.

Crise du logement

Constatant que "rester vivre au pays n'a jamais été aussi difficile", le FLB indique avoir "repris le combat pour le peuple breton". Et "la crise du logement n'est qu'un des nombreux aspects de l'emprise de l'Etat colonial français sur notre pays". Le courrier, reçu jeudi 20 juillet à la radio France Bleu Breizh Izel, est signé par trois personnes, vraisemblablement des noms d'emprunt.

Sur une photo, trois individus apparaissent masqués, cagoulés et gantés, vêtus de noir, assis posant sous le Gwenn ha du. Avec une référence au "Kuzul Meur", le "grand conseil" en breton, le nom donné par le FLB à son bureau politique durant sa période d'activité, entre les années 60 et 2000.

Enquête judiciaire

Une enquête confiée à la police judiciaire est en cours, sous l'autorité de la procureure de la République de Quimper, précise la préfecture du Finistère à France Bleu Breizh Izel. La préfecture se refuse à tout commentaire, mais cette enquête "devra notamment permettre de connaître si cette revendication est d'opportunité ou est en lien réel avec les faits rapportés" explique-t-elle. Plusieurs de ces incendies ou sabotages se sont effectivement produits : une maison à Caurel, et une voiture à Concarneau.

Une voiture immatriculée en région parisienne a été incendiée devant une maison à Concarneau en mai 2022. Un tag avec le sigle "FLB" a été découvert à côté. © Maxppp - Marine Forestier

Fin 2021, le Front de libération de la Bretagne avait envoyé ce même type de courrier, par mail . En dehors de l'incendie d'un engin de chantier à Rostrenen, dans les Côtes-d'Armor, en décembre 2020, revendiqué par le FLB via un courrier postal, la violence politique est à l'arrêt dans la région depuis l'attentat mortel de Quévert en 2000.