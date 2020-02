Le fugitif Rédouane Ikil condamné pour sa complicité dans deux braquages à Toulouse a été arrêté en Algérie

Toulouse, France

C'est donc la fin de sept mois de cavale pour Rédouane Ikil, arrêté à Oran en Algérie ce dimanche. Cet ancien directeur d'agence postale était sous le coup d'un mandat d'arrêt international depuis sa fuite il y a sept mois au beau milieu de son procès en appel pour deux violents braquages de banques postales à Toulouse en 2012 et 2013. Le boxeur d'origine paloise, condamné à 18 ans de réclusion criminelle, a toujours clamé son innocence, en première instance il avait été acquitté.

Le 5 juillet dernier, Rédouane Ikil avait été condamné à 18 ans de prison par la Cour d'appel du Tarn à Albi, reconnu comme étant le "cerveau" de deux braquages très violents d'agence postales en 2012 et 2013 à Toulouse, alors qu'il était lui-même directeur d'une agence de la poste. Rédouane Ikil, acquitté à son premier procès d'assise en juin 2017 à Toulouse et qui a toujours clamé son innoncence avait alors déjà pris la fuite, après avoir déjà purgé 38 mois de détention préventive.

Les faits dont il est accusé

Rédouane Ikil est toujours sous le coup d'une condamnation de 18 ans de prison pour avoir orchestrer deux attaques de banques postales. Lors de la première le 6 mars 2012, deux braqueurs cagoulés avaient enlevé une postière et l'avaient aspergée de liquide inflamable avant de la conduire à l'agence pour ouvrir le coffre et leur délivrer 362 000 euros. Lors du second le 2 mai 2013, trois hommes avaient alors séquestré la famille d'une autre postière pour la forcer à ouvrir le coffre de son agence.